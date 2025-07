Après la deuxième journée de repos, les coureurs arrivent au sommet du Mont-Ventoux. Voici la présentation de la 16ᵉ étape du Tour de France 2025.

Christian Prudhomme : « La configuration géographique insolite du Géant de Provence le place souvent comme unique difficulté de la journée. Les données sont simplissimes. Après avoir traversé l’Hérault, le Gard et le Vaucluse, il ne restera qu’une seule route pour une explication qui peut virer à la démonstration. Entre le village de Bédoin et l’observatoire qui surplombe la ligne d’arrivée, il y a 15,7 km à escalader à 8,7 % de pente moyenne… et des options pour attaquer à tous les étages. »

Départ fictif : 12 h 10

Arrivée prévisionnelle : 16 h 44

Nos favoris : Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 00 sur Eurosport 1 et France TV.