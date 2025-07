Simon Yates (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce lundi, la 10ᵉ étape du Tour de France 2025. Après une longue bataille, un groupe de 29 coureurs parvient à faire la différence en début de course. À l’avant, on retrouve notamment Lenny Martinez (Bahrain Victorious), qui s’est emparé du maillot à pois à l’issue de l’étape, Quinn Simmons (Lidl-Trek) ou encore Ben Healy (EF Education-EasyPost).

🚴 #TDF2025 | 💥 ATTAQUE DE POGACAR DANS LE FINAL ! SEUL VINGEGAARD PEUT SUIVRE ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/825mBun8SP — francetvsport (@francetvsport) July 14, 2025

Dans le final, Ben Healy roule seul à l’avant et distance de nombreux concurrents. L’Irlandais roule pour creuser l’écart et s’emparer du maillot jaune. Dans l’ascension finale du Mont-Dore Puy de Sancy, Simon Yates fait la différence dès le pied et s’impose au sommet, au terme d’une belle bagarre avec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), qui prend la deuxième place. 3ᵉ de l’étape, Hen Healy s’empare du maillot jaune. Derrière, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) a attaqué, sans parvenir à lâcher Jonas Vingegaard.

Le classement de la 10ᵉ étape du Tour de France 2025

Simon Yates Thymen Arensman Ben Healy

