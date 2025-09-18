Mathieu Kockelmann (Luxembourg) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Luxembourg. Le coureur de la Lotto Development Team s’est imposé au sprint devant Andrea Vendrame (Décathlon AG2R La Mondiale) et Tom Donnenwirth (Groupama-FDJ). Vainqueur de la 1ʳᵉ étape, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) conserve le maillot jaune de leader.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Luxembourg
  1. Mathieu Kockelmann
  2. Andrea Vendrame
  3. Tom Donnenwirth

Crédit : Serge Waldbillig / Skoda Tour Luxembourg