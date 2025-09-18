Mathieu Kockelmann (Luxembourg) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Luxembourg. Le coureur de la Lotto Development Team s’est imposé au sprint devant Andrea Vendrame (Décathlon AG2R La Mondiale) et Tom Donnenwirth (Groupama-FDJ). Vainqueur de la 1ʳᵉ étape, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) conserve le maillot jaune de leader.
Shock win! 😮
Mathieu Kockelmann upsets the WorldTour teams by winning Stage 2 of the Tour de Luxembourg! 🔥 pic.twitter.com/4oNUlL82kt
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 18, 2025
Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Luxembourg
- Mathieu Kockelmann
- Andrea Vendrame
- Tom Donnenwirth