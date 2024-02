Caleb Ewan (Jayco-AlUla) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour d’Oman. Au programme de ce premier jour de course, les coureurs s’élançaient pour 181,5 kilomètres de course entre Oman Across Ages Museum et Oman Convention and Exhibition Centre. Dans un final très nerveux et idéalement placé dans la denrière ligne droite, Caleb Ewan s’impose au sprint devant Bryan Coquard (Cofidis) et Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). Gêné dans son sprint, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) parvient tout de même à prendre la 5ᵉ place. À 29 ans, Ewan signe sa première victoire depuis son retour chez Jayco-AlUla et s’empare de la tête du classement général.

Caleb Ewan wins the first stage of Tour of Oman! #TourofOman pic.twitter.com/22jrsdTOfx — Eemeli (@LosBrolin) February 10, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour d’Oman