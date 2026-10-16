Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 4ème étape du Tour du Guangxi 2026. Déjà vainqueur de la première étape, le Français s’est de nouveau imposé. Frustré après avoir déchaussé lors de la 3ème étape, le coureur de la Soudal Quick-Step reprend la tête du classement général. Il devance Cees Bol (Décathlon CMA CGM) et Max Kanter (XDS Astana Team). À 22 ans, Magnier décroche sa quinzième victoire de la saison.
🚀 Après deux sprints malheureux, Paul Magnier retrouve le chemin de la victoire sur le Tour de Guangxi et s’adjuge la 4e étape ! Le Français reprend également le maillot de leader du classement général #LesRP https://t.co/ls2WjWqXZp
— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 16, 2026
Le classement de la 4ème étape du Tour du Guangxi 2026
- Paul Magnier
- Cees Bol
- Max Kanter
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