Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 4ème étape du Tour du Guangxi 2026. Déjà vainqueur de la première étape, le Français s’est de nouveau imposé. Frustré après avoir déchaussé lors de la 3ème étape, le coureur de la Soudal Quick-Step reprend la tête du classement général. Il devance Cees Bol (Décathlon CMA CGM) et Max Kanter (XDS Astana Team). À 22 ans, Magnier décroche sa quinzième victoire de la saison.

Le classement de la 4ème étape du Tour du Guangxi 2026

  1. Paul Magnier
  2. Cees Bol
  3. Max Kanter

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Crédit : Soudal Quick-Step