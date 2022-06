À l’occasion du retour du Tour de France femmes, l’équipe féminine et masculine EF Education bénéficieront de nouveaux vélos Canondale, aux couleurs de leur nouveau maillot créé par Rapha et Palace.

Nouveaux maillots et nouveaux vélos pour les équipes EF Education ! Pour célébrer le retour du Tour de France féminin, l’équipe roulera avec des vélos « édition spéciale » Cannondale SuperSix Evo, SystemSix et SuperSlice, aux couleurs de leurs nouveaux maillots lancés par Rapha et Palace. Ces vélos seront utilisés par les hommes (EF Education – EasyPost) mais aussi les femmes (EF Education-Tibco-SVB) à l’occasion du retour du Tour de France Femmes.L’édition spéciale du SuperSix Evo sera prochainement disponible à la vente pour les consommateurs.

Cannondale SuperSix Evo

Cadre : SuperSix EVO, Hi-MOD Carbon

SuperSix EVO, Hi-MOD Carbon Fourche : SuperSix EVO, Hi-MOD Carbon

SuperSix EVO, Hi-MOD Carbon Groupe : Shimano Dura Ace Di2 R9200

Shimano Dura Ace Di2 R9200 Roues : Vision Metron45sl & Vision Metron 60sl disc wheelset

Vision Metron45sl & Vision Metron 60sl disc wheelset Pneus : Vittoria Corsa Tubular 25mm & Vittoria Corsa 28mm

Cannondale SystemSix

Cadre : SystemSix, Hi-MOD Carbon

SystemSix, Hi-MOD Carbon Fourche : SystemSix, Hi-MOD Carbon

SystemSix, Hi-MOD Carbon Groupe : Shimano Dura Ace Di2 R9200

Shimano Dura Ace Di2 R9200 Roues : Vision Metron45sl & Vision Metron 60sl disc wheelset

Vision Metron45sl & Vision Metron 60sl disc wheelset Pneus : Vittoria Corsa Tubular 25mm & Vittoria Corsa 28mm

Canondale SuperSlice