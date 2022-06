BMC a dévoilé le Roadmachine AMP, son premier vélo de route de performance à assistance électrique. Avec ce modèle, l’entreprise suisse cherche à proposer aux cyclistes sur route un alliage entre efficacité et technologies de pointes. Reprenant tous les attributs du Roadmachine, le modèle AMP dispose d’une des motorisations la plus légère du marché, grâce à laquelle les passionnés pourront facilement augmenter la distance de leurs parcours.

Une recherche d’innovation et de performance

La marque de cycle a mis du temps avant de lancer ce modèle, jugeant non compatible les systèmes de motorisation existants et leur vision d’un vélo de route électrique guidé par la performance. Ainsi, BMC a trouvé une solution en créant le moyeu motorisé Mahle X20, l’un des plus légers du marché, avec un poids à peine au-dessus de 3 kg. Discrètement intégré dans le moyeu arrière, le Mahle X20 affiche un ratio puissance/poids plus qu’intéressant.

Visuellement, le modèle de BMC affiche un design épuré, et se rapproche en tous points de son homonyme sans moteur. Une similitude que l’on retrouve dans le confort et la maniabilité du vélo. Le cadre du nouveau Roadmachine AMP bénéficie du haut niveau d’intégration de la motorisation Mahle X20 ultracompact. Parmi les autres caractéristiques innovantes, on peut citer la batterie Smart Battery, qui optimise son autonomie.

Différents modèles

Le Roadmachine AMP est disponible en six tailles (47, 51, 54, 56, 58 et 61) et trois modèles. Les Roadmachine AMP ONE et TWO, disponibles à partir du 1er juillet, sont aux prix respectifs de 7 999 et 6 999 euros. BMC commercialisera le Roadmachine AMP THREE à partir d’août 2022, au prix de 5 999 euros.

La batterie est la même pour l’AMP ONE et TWO, une Mahle iX350 – 350 Wh (et un prolongateur Range Extender de 172 Wh). Mais les deux modèles de chez BMC diffèrent notamment au niveau du groupe qu’ils utilisent. Tandis que le ONE propose un SRAM FORCE, le TWO est lui équipé d’un SRAM RIVAL, une déclinaison moins performante, mais plus abordable.