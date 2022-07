La marque Berria, connue pour ses VTT et vélos électriques, se lance dans le Gravel. Elle vient de présenter son tout nouveau modèle, le Belador Allroad.

La marque espagnole Berria vient de dévoiler, ce mardi, son tout premier modèle Gravel. Connue pour ses VTT et ses vélos électriques, la marque créée en 2012 se lance dans l’univers du Gravel avec son nouveau Belador Allroad.

Le nouveau concept Active Flex

Berria a développé son nouveau concept Active Flex (AFC). Ce système permet d’offrir aux cyclistes un confort accru tout en améliorant la traction, l’adhérence et le contrôle sur les terrains techniques. Les haubans permettent à la section arrière d’absorber plus d’impact sans compromettre le transfert de puissance. Sur trois des quatre versions du Belador Allroad, le vélo bénéficie d’une tige de selle télescopique en carbone, la même que sur le vélo de route «LTD».

La géométrie au service du confort

Esthétiquement, ce Berria Belador Allroad offre un style plutôt agressif, sans compromettre le confort. Le vélo bénéficie d’un boitier de pédalier surélevé afin de minimiser le gaspillage d’énergie et pour favoriser les accélérations puissantes. Le tube de direction compact offre, lui, plus de rigidité. Le tube supérieur du cadre offre la possibilité d’y installer un sac de rangement, très pratique lors des longues sorties pour y stocker le matériel. Le Belador Allroad peut accueillir des pneus jusqu’à 700x44c ou 650x47b.

Le PDG de Berria, David Vitoria :

« Le nouveau Bellador Allroad est un vélo qui fusionne notre vaste expérience et nos connaissances des mondes de la route et du VTT. Il est le résultat de notre recherche continue de hautes performances. C’est le premier vélo de gravel de la marque et sa conception qui intègre une solution innovante d’amortissement arrière souple. Il reflète brillamment nos valeurs fondamentales de passion, de fonctionnalité et de polyvalence. »

BELADOR ALLROAD 6

Cadre : Belador Full carbon

Groupe : SHIMANO GRX

Roues : Fulcrum Rapid Red 900 28 (front) 28 (rear)

Pneus : Vittoria Terreno Dry 38C

BELADOR ALLROAD 7

Cadre : Belador Full carbon

Groupe : Campagnolo EKAR

Roues : Fulcrum Rapid Red 900 28 (front) 28 (rear)

Pneus : Vittoria Terreno Dry 38C

BELADOR ALLROAD 8

Cadre : Belador Full carbon

Groupe : SRAM RIVAL

Roues : Fulcrum Rapid Red 900 (8.1) / Zipp 303 S, Carbon (8.2)

Pneus : Vittoria Terreno Dry 38C

BELADOR ALLROAD HP

Cadre : Belador Allroad HP Aluminum 3BS 6061

Roues : Fulcrum Rapid Red 900 28 (front) 28 (rear)

Pneus : Vittoria Terreno Dry 38C

BELADOR ALLROAD LTD

Cadre : Belador Full carbon

Groupe : SRAM RIVAL

Roues : Fulcrum Rapid Red 900 (LTD 1) / Zipp 303 S, Carbon (LTD 2)

Pneus : Vittoria Terreno Dry 38C