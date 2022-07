Fulcrum Wheels vient de lancer deux nouveaux modèles de roues pour le VTT. La Red Zone 5 et la Red Metal 5. Fiabilité et prix abordable sont les qualités mises en avant par la marque. Présentation des produits.

Des roues de qualités à un prix abordable

Les nouvelles roues Red Zone 5 et Red Metal 5 sont des modèles d’entrée de gamme de Fulcrum. Elles viennent ainsi compléter leur éventail de choix au niveau des roues tous terrains. La marque italienne a récemment lancé la Red Zone 3 et la Red Zone Carbon. Ces dernières sont ce qui se fait de mieux et sont proposées au prix de 1 378 €, ne permettant pas à tous de se les offrir. La marque italienne a solutionné ce problème avec la sortie de leur deux derniers modèles en aluminium. La Red Zone 5 est proposée entre 391 et 404 €, et la Red Metal 5 entre 410 et 424 €.

La polyvalence comme atout numéro un

Entraînements, loisirs, courses, les Red Zone 5 et Metal 5 brillent par leur grande polyvalence. Utilisables pour tout type de pratique, elles font preuve de fiabilité pour un usage quotidien. Lors des descentes ou des passages délicats, ces roues assureront une stabilité et une résistance non négligeables.

Les caractéristiques importantes

La Red Zone 5 est dotée d’un fond de jante de 27 mm pour un poids de 1840 g, et la Red Metal 5 d’un fond de jante de 30 mm pour un poids total de 1890 g.

Les deux modèles sont équipés d’une jante 2-WAY FIT READY de seulement 18,6 mm de hauteur. Tandis que la largeur a été augmentée, pour permettre une utilisation avec des pressions plus basses, afin d’améliorer le contrôle dans des conditions difficiles.

Au niveau des moyeux, les Red Zone 5 et Red Metal 5 disposent des mêmes petits tubes que leurs aînées. Mais les deux nouveaux modèles de roues diffèrent avec des roulements étanches et durables. De plus, il y a possibilité de modifier le jeu grâce à une bague de réglage spéciale.

Un aspect visuel repensé

Pour ce qui est du look, un nouveau graphisme est à l’honneur avec une finition en partie brillante et en partie mate. Un design repensé qui entoure le profil de la jante dans la zone de la valve, tandis que le traditionnel logo rouge de la marque italienne est placé de l’autre côté.

Au final, les Red Zone 5 et Red Metal 5 de Fulcrum s’avèrent des produits intéressants. S’imposant comme des roues bon marché, elles n’en négligent pas pour autant la qualité. Polyvalence, résistance et fiabilité sont les maîtres mots de ces modèles.