Un positionnement audacieux face aux références du marché

Avec son slogan « Smallest Fold, Strongest Ride », Dahon affirme ses ambitions sur le segment concurrentiel des vélos pliants électriques. Le Dahon E14 se positionne comme une alternative sérieuse et propose une électrification discrète sur une base ultra-compacte que la marque destine aux trajets intermodaux et aux espaces restreints.

Commercialisé à 2 199 euros, ce modèle affiche un positionnement tarifaire agressif qui pourrait rebattre les cartes du marché, notamment face au Brompton Electric dont le tarif dépasse allègrement les 3 000 euros.

Une motorisation pensée pour l’urbain

Le cœur du système repose sur un moteur moyeu avant de 250 watts sous 36 volts qui délivre un couple de 24 Nm en pointe. Le Dahon E14 se distingue véritablement de nombreux concurrents par son capteur de couple plutôt qu’un simple capteur de cadence. Cette technologie ajuste la puissance délivrée en fonction de l’effort réel du cycliste et offre une sensation de conduite naturelle particulièrement appréciable dans le trafic urbain dense.

Comme l’attestent différents retours d’expérience : « Le moteur réagit bien aux redémarrages et facilite l’utilisation ». Cette réactivité aux arrêts et démarrages fréquents constitue un atout déterminant pour l’usage quotidien en ville.

La batterie de 245 Wh dotée de cellules haute qualité et d’un système de gestion intelligent adopte un format bouteille amovible de 1,6 kg. Cette solution facilite la recharge en appartement et sécurise le vélo contre les vols opportunistes de batterie. L’autonomie annoncée de 50 km correspond bien aux trajets domicile-travail, avec cinq niveaux d’assistance réglables via écran intégré.

Un pliage record et une transmission sans entretien

Le système de pliage breveté ramène les dimensions à un cube quasi parfait de 58 sur 38 sur 60 cm, performance remarquable qui facilite le stockage sous un bureau, dans un coffre de voiture ou un casier de train. À 17 kg tout équipé batterie comprise, le Dahon E14 reste maniable et permet de le porter dans des escaliers ou des correspondances.

La transmission à 4 vitesses intégrées au moyeu représente un choix judicieux pour l’usage urbain. Ce système éprouvé offre plusieurs avantages concrets : l’utilisateur peut changer de vitesse à l’arrêt, pratique aux feux rouges, le système protège les mécanismes contre les projections, et le vélo requiert une maintenance minimale. Couplé à un plateau de 46 dents et un pignon de 16 dents, l’ensemble propose un développement adapté aux environnements vallonnés.

Les freins à disque mécaniques garantissent un freinage constant, élément rassurant compte tenu du poids total et de l’assistance électrique.

L’épreuve du terrain : des utilisateurs convaincus

Plusieurs testeurs ont pris le guidon, et le Dahon E14 semble tenir ses promesses. Les retours convergent sur plusieurs points forts.

La fluidité de pilotage que procure le capteur de couple séduit particulièrement les utilisateurs habitués au trafic urbain haché. L’assistance se fait oublier tout en facilitant réellement les relances et les dénivelés modérés.

Le format 16 pouces avec pliage triple transforme l’expérience multimodale. Contrairement aux modèles à roues de 20 pouces, on range véritablement le Dahon E14 comme un bagage encombrant plutôt qu’un vélo, ce qui facilite les trajets combinés train-vélo ou voiture-vélo.

La batterie amovible simplifie considérablement la logistique quotidienne et élimine le besoin de parquer le vélo près d’une prise électrique.

Les testeurs soulignent également la sensation de robustesse du vélo une fois déplié, point critique sur les pliants où les articulations peuvent parfois inspirer une certaine méfiance.

Des compromis assumés

Le cadre en aluminium présente l’avantage de la légèreté mais pose la question de la durabilité à long terme des articulations, contrairement à l’acier forgé que privilégient certains concurrents. L’expérience sur plusieurs années permettra de juger de la tenue mécanique des points de pliage.

La capacité de charge limitée à 105 kg pour le cycliste hors bagages peut exclure certains utilisateurs, bien que la fourchette de tailles de 1,45 m à 1,90 m reste généreuse.

Le porte-bagages arrière d’une capacité de 10 kg équipé de série constitue un plus appréciable, bien que certains utilisateurs regrettent l’absence de suspension sur roues de 16 pouces pour absorber les imperfections urbaines.

Verdict : un outsider qui a les arguments

Le Dahon E14 s’impose comme une proposition crédible sur un marché que quelques acteurs établis dominent depuis longtemps. En combinant électrification moderne avec capteur de couple, pliage ultra-compact, transmission sans entretien et tarif maîtrisé, il coche les cases essentielles du vélo urbain intermodal.

Le choix se jouera probablement sur des critères subjectifs comme l’image de marque, le réseau de distribution ou la disponibilité du service après-vente. Mais sur le plan technique et tarifaire, Dahon démontre qu’on peut proposer une alternative électrique compacte sans compromettre la qualité de roulage ni exploser les budgets.

Pour les commuters urbains qui cherchent un vélo réellement pliable, capable d’affronter les dénivelés sans transpirer, et qui se range dans un placard, le Dahon E14 mérite sérieusement l’essai.