Tour de France, Giro, Vuelta, Paris-Roubaix, classiques et championnats du monde : où regarder les courses cyclistes en 2027 ? Entre les chaînes gratuites, Eurosport et les différentes plateformes de streaming, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Voici notre guide complet des diffuseurs et des abonnements pour suivre les courses du calendrier cycliste 2027 à la télévision, avec les tarifs des principales offres.

Quelles chaînes diffusent gratuitement le cyclisme en 2027 ?

Bonne nouvelle pour les passionnés de cyclisme : de nombreuses compétitions sont accessibles gratuitement à la télévision française. France Télévisions, La Chaîne L’Équipe et NOVO19 proposent une programmation qui permet de suivre une partie importante de la saison sans abonnement payant.

France Télévisions : le Tour de France et les grandes classiques

France Télévisions (France 2, France 3, France 4 et france.tv) reste un acteur majeur de la diffusion du cyclisme en France.

Grâce à son accord avec Amaury Sport Organisation (ASO), renouvelé jusqu’en 2030, le groupe audiovisuel public conserve les droits de plusieurs épreuves incontournables du calendrier international.

Voici les principales courses diffusées sur les antennes de France Télévisions :

Grands Tours : le Tour de France et le Tour de France Femmes.

le Tour de France et le Tour de France Femmes. Monuments et classiques : Paris-Roubaix, Paris-Roubaix Femmes, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, Paris-Tours et le Tro Bro Leon.

Paris-Roubaix, Paris-Roubaix Femmes, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, Paris-Tours et le Tro Bro Leon. Courses par étapes : Paris-Nice et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement Critérium du Dauphiné.

Paris-Nice et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement Critérium du Dauphiné. Championnats : les Championnats de France sur route selon la programmation, ainsi que les Championnats du monde UCI 2027.

Les courses sont diffusées sur France 2, France 3 ou France 4, mais également sur france.tv, qui permet de suivre les directs et de retrouver de nombreux replays.

En 2027 : les Championnats du monde UCI en Haute-Savoie

Du 24 août au 5 septembre 2027, la Haute-Savoie Mont-Blanc accueillera les Championnats du monde de cyclisme UCI, un événement réunissant de nombreuses disciplines.

France Télévisions a officiellement acquis les droits de diffusion de l’intégralité des épreuves, sur ses chaînes et ses plateformes numériques. Les amateurs de cyclisme sur route, de VTT, de piste, de BMX et des autres disciplines au programme pourront ainsi suivre cet événement gratuitement.

La Chaîne L’Équipe : de nombreuses courses et du cyclo-cross

La Chaîne L’Équipe (canal 21 de la TNT et plateforme L’Équipe) complète l’offre gratuite avec un large éventail de courses françaises et internationales.

Après avoir perdu les droits de diffusion des principales courses italiennes en 2021, la chaîne sportive a continué de développer sa programmation autour du cyclisme sur route, du cyclo-cross et d’autres disciplines.

Parmi les compétitions diffusées lors des dernières saisons, on retrouve notamment :

Les courses d’un jour :

Gand-Wevelgem, désormais intégrée à l’appellation « In Flanders Fields ».

À travers la Flandre.

La Flèche Brabançonne.

La Faun-Ardèche Classic et la Faun Drôme Classic.

Le Tour d’Émilie.

Les Championnats d’Europe de cyclisme.

Les courses par étapes :

L’Étoile de Bessèges.

Le Région Pays de la Loire Tour.

Les Quatre Jours de Dunkerque.

Le Tour des Alpes.

Le Tour de Luxembourg.

La chaîne retransmet également des compétitions de cyclo-cross et certaines épreuves internationales de VTT et de BMX.

La programmation exacte pour 2027 reste à confirmer selon les accords de diffusion et les droits disponibles. Certaines compétitions peuvent être proposées sur les chaînes linéaires ou exclusivement sur les plateformes numériques de L’Équipe.

NOVO19 : la Coupe de France de cyclisme en clair

Lancée par le groupe Ouest-France, NOVO19 (canal 19 de la TNT) s’est positionnée sur la diffusion du cyclisme professionnel français.

La chaîne a obtenu les droits de retransmission de la Coupe de France de cyclisme sur route, rebaptisée FDJ United Series, pour les saisons 2026 et 2027.

Eurosport : l’abonnement incontournable pour suivre le cyclisme

Pour les passionnés qui souhaitent suivre le cyclisme tout au long de l’année, Eurosport reste l’une des solutions les plus complètes.

Le diffuseur du groupe Warner Bros. Discovery propose une couverture particulièrement riche du calendrier international, avec de nombreuses courses sur route, mais aussi du cyclo-cross, du VTT, de la piste et d’autres disciplines.

Depuis plusieurs années, Eurosport diffuse une grande partie des compétitions majeures, dont les principales courses italiennes récupérées en 2021.

Quelles courses peut-on regarder sur Eurosport ?

Parmi les grandes compétitions proposées par Eurosport lors des dernières saisons figurent :

Les trois Grands Tours : Tour de France, Tour d’Italie (Giro) et Tour d’Espagne (Vuelta).

Tour de France, Tour d’Italie (Giro) et Tour d’Espagne (Vuelta). Les cinq Monuments : Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie.

Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie. Les grandes classiques : Strade Bianche, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Gand-Wevelgem et E3 Saxo Classic.

Strade Bianche, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Gand-Wevelgem et E3 Saxo Classic. Les courses par étapes : Tirreno-Adriatico, Paris-Nice, Tour de Catalogne, Tour du Pays basque, Tour de Romandie et Critérium du Dauphiné.

Tirreno-Adriatico, Paris-Nice, Tour de Catalogne, Tour du Pays basque, Tour de Romandie et Critérium du Dauphiné. Le cyclisme féminin : plusieurs grandes classiques, courses WorldTour et Grands Tours féminins.

plusieurs grandes classiques, courses WorldTour et Grands Tours féminins. Les autres disciplines : cyclo-cross, VTT, piste et gravel selon le calendrier et les droits détenus.

Cette programmation fait d’Eurosport un diffuseur particulièrement intéressant pour les spectateurs qui souhaitent suivre les compétitions au-delà du Tour de France.

La liste précise des épreuves retransmises en 2027 dépendra des droits et de la programmation annoncée par le diffuseur.

Combien coûte un abonnement Eurosport en 2027 ?

Pendant plusieurs années, les passionnés pouvaient accéder à Eurosport grâce à GCN+, une plateforme spécialisée dans le cyclisme proposant un abonnement annuel à 39,99 €.

Mais le service a fermé en décembre 2023. Depuis, les chaînes Eurosport sont principalement accessibles via HBO Max, Canal+ ou certains fournisseurs d’accès à Internet.

Voici les différentes solutions disponibles en France.

1. Regarder Eurosport avec HBO Max et l’option Sport

L’une des solutions les plus économiques consiste à s’abonner à HBO Max, la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery, puis à ajouter l’option Sport.

La plateforme propose plusieurs formules d’abonnement, auxquelles il est possible d’ajouter l’accès aux chaînes Eurosport.

HBO Max Basic avec publicité : 6,99 € par mois, avec deux écrans simultanés et une résolution Full HD.

6,99 € par mois, avec deux écrans simultanés et une résolution Full HD. Option Sport : 5 € supplémentaires par mois pour accéder aux chaînes Eurosport 1 et 2, aux directs sportifs et aux contenus à la demande.

5 € supplémentaires par mois pour accéder aux chaînes Eurosport 1 et 2, aux directs sportifs et aux contenus à la demande. Budget total : 11,99 € par mois, avec la formule de base et l’option Sport.

Cette formule permet de suivre les grandes compétitions cyclistes sans souscrire à un bouquet de télévision traditionnel.

L’option Sport donne également accès à d’autres événements sportifs diffusés par Eurosport, notamment dans le tennis, les sports d’hiver et les sports mécaniques.

Il faut toutefois noter que les directs sportifs peuvent comporter des publicités, même lorsque le service est accessible depuis une formule payante.

Notre avis : pour un passionné qui souhaite principalement regarder le cyclisme, HBO Max avec l’option Sport représente l’une des offres les plus intéressantes en matière de prix et de couverture sportive.

2. Regarder Eurosport avec Canal+

Les chaînes Eurosport sont également accessibles dans plusieurs abonnements Canal+, qui permettent de suivre d’autres compétitions sportives.

Deux offres principales méritent d’être étudiées.

Canal+ Sport

Cette formule donne notamment accès aux chaînes Canal+, à beIN SPORTS et à Eurosport.

En novembre 2026, l’offre avec engagement de 24 mois est commercialisée à :

29,99 € par mois pendant les douze premiers mois .

. 39,99 € par mois à partir du treizième mois.

Une formule sans engagement est également proposée, à un tarif différent.

Les moins de 26 ans peuvent bénéficier, sous conditions, de l’offre RAT+ Sport à 19,99 € par mois.

Canal+ La Totale

Cette formule regroupe les principales chaînes et plateformes de cinéma, séries et sport proposées par Canal+ et ses partenaires.

Elle inclut notamment les contenus de Canal+, Netflix, Apple TV, HBO Max, beIN SPORTS et Eurosport.

Une série limitée est proposée à 40 € par mois pendant 24 mois, pour toute souscription réalisée entre le 10 novembre et le 9 décembre 2026. Ce tarif constitue une promotion temporaire et non le prix habituel de l’abonnement.

Notre avis : Canal+ Sport et Canal+ La Totale peuvent intéresser les téléspectateurs qui souhaitent suivre plusieurs sports et profiter également d’une offre de divertissement.

Pour regarder uniquement le cyclisme, HBO Max avec l’option Sport reste généralement plus économique.

3. Regarder Eurosport avec sa box internet

Plusieurs fournisseurs d’accès à Internet permettent d’accéder à Eurosport directement depuis leur décodeur TV ou par l’intermédiaire d’options complémentaires.

Les conditions varient selon les opérateurs, les équipements et les offres souscrites.

Orange

Eurosport 1 est inclus sans supplément dans certaines offres Livebox, notamment Livebox Classic, Up et Max, sous conditions d’éligibilité.

L’opérateur annonce cette inclusion jusqu’au 31 janvier 2029. Elle concerne l’accès à la chaîne en direct et ne comprend pas nécessairement Eurosport 2 ou l’ensemble des contenus à la demande.

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose un Pack Sport à 12,99 € par mois, sans engagement, comprenant notamment Eurosport 1 et 2, Fight Sports, HorizonSports, MotorRacing et des contenus L’Équipe.

Une promotion à 1 € le premier mois est également proposée au moment de notre vérification.

Free

Selon la Freebox et les services associés à l’abonnement, il est possible de profiter d’offres HBO Max et de souscrire à l’option Sport.

Les conditions d’accès et les éventuelles promotions diffèrent selon les formules Freebox. Il est donc préférable de consulter les services inclus dans son abonnement avant de souscrire une option supplémentaire.

SFR et RED by SFR

Les abonnés SFR et RED by SFR peuvent accéder à Eurosport en souscrivant à une offre compatible, notamment HBO Max avec l’option Sport, puis en utilisant l’application sur leurs appareils compatibles.

Bon à savoir : avant de souscrire un nouvel abonnement, vérifiez si Eurosport est déjà inclus dans votre offre TV. Cela peut permettre d’éviter de payer deux fois pour les mêmes chaînes.

Tableau comparatif : combien coûte Eurosport ?

Voici un récapitulatif des principales solutions pour accéder aux chaînes Eurosport en France.

Offre Tarif mensuel indicatif Conditions HBO Max + Sport 11,99 € Abonnement Basic à 6,99 € + option Sport à 5 € Canal+ Sport 29,99 € puis 39,99 € Offre avec engagement de 24 mois, changement de prix après 12 mois Canal+ RAT+ Sport 19,99 € Réservé aux moins de 26 ans éligibles Canal+ La Totale 40 € en promotion Série limitée du 10 novembre au 9 décembre 2026, engagement de 24 mois Orange Eurosport 1 inclus Certaines Livebox éligibles Bouygues Telecom Pack Sport 12,99 € Bouquet avec Eurosport 1 et 2, sans engagement Free, SFR et RED Variable Selon la box, les options et l’accès à HBO Max

Tarifs relevés en novembre 2026, susceptibles d’évoluer au cours de la saison 2027.

Quelle est la meilleure solution pour regarder le cyclisme en 2027 ?

Le choix dépend avant tout des courses que vous souhaitez suivre et de votre budget.

Pour regarder gratuitement les grandes courses françaises, France Télévisions constitue la solution idéale. Le Tour de France, Paris-Roubaix, Paris-Nice et les principales classiques organisées par ASO sont accessibles sans abonnement.

La Chaîne L’Équipe et NOVO19 complètent cette offre avec des compétitions françaises et internationales.

Pour suivre un maximum de courses tout au long de l’année, Eurosport est particulièrement intéressant grâce à sa couverture des trois Grands Tours, des Monuments et de nombreuses épreuves WorldTour.

Avec un tarif d’entrée de 11,99 € par mois, HBO Max accompagné de l’option Sport constitue une solution abordable pour les passionnés.

Enfin, les abonnements Canal+ Sport et Canal+ La Totale peuvent être plus adaptés aux téléspectateurs qui souhaitent également regarder du football, du rugby, du tennis et d’autres disciplines.

FAQ : comment regarder le cyclisme à la télévision et en streaming en 2027 ?

Peut-on regarder le cyclisme gratuitement en 2027 ?

Oui. Plusieurs courses majeures sont diffusées gratuitement en France, notamment sur France Télévisions, La Chaîne L’Équipe et NOVO19. Le Tour de France, Paris-Roubaix ou encore les Championnats du monde UCI 2027 seront accessibles sans abonnement payant sur les antennes de France Télévisions.

Sur quelle chaîne regarder le Giro 2027 ?

Le Tour d’Italie est traditionnellement diffusé sur Eurosport en France. Pour suivre l’édition 2027, les téléspectateurs pourront se tourner vers les offres donnant accès aux chaînes Eurosport, sous réserve de confirmation de la programmation.

Quel est l’abonnement le moins cher pour regarder Eurosport ?

En novembre 2026, l’une des solutions les plus économiques est HBO Max Basic avec l’option Sport, pour un tarif total de 11,99 € par mois. Certains abonnés Orange peuvent également bénéficier d’Eurosport 1 sans supplément selon leur offre internet.

Peut-on regarder Eurosport sans abonnement Canal+ ?

Oui. Il est possible de regarder Eurosport directement avec HBO Max et l’option Sport, ou par l’intermédiaire de certaines offres de fournisseurs d’accès à Internet comme Orange et Bouygues Telecom.

Où regarder les Championnats du monde de cyclisme 2027 ?

Les Championnats du monde UCI 2027, organisés du 24 août au 5 septembre en Haute-Savoie Mont-Blanc, seront diffusés par France Télévisions. Le groupe a acquis les droits de l’intégralité des épreuves, accessibles sur ses chaînes et plateformes numériques.

Comment connaître le programme TV des courses cyclistes ?

Les horaires de diffusion peuvent varier selon les compétitions et les chaînes. Pour retrouver les prochains rendez-vous de la saison, consultez le calendrier cycliste 2027 de Velo101 et les grilles de programmes des diffuseurs.