À la recherche d’une nouvelle paire de chaussures de route pour vos prochaines sorties ? Décathlon propose quelques bons plans et réductions pour ce début d’automne et vous permettre de remplacer les vôtres ou prévoir vos prochaines sorties printanières l’an prochain. Voici une petite sélection de chaussures de route pour différents budgets.

Van Rysel EDR Discover

Conçues pour la route comme pour le gravel, les Van Rysel EDR Discover sont compatibles avec les cales SPD à deux vis, ce qui permet de les utiliser avec des pédales automatiques de gravel ou de VTT.

Les EDR Discover misent sur la polyvalence et le confort plutôt que sur la recherche de performances absolues. Leur semelle offre suffisamment de rigidité pour assurer un bon transfert de puissance tout en restant adaptée aux déplacements à pied, notamment grâce à son profil cranté. La conception de ces chaussures vise également à apporter un bon maintien et une résistance suffisante pour les sorties sur route comme sur les chemins.

Proposée à 59,99€ au lieu de 69,99€, soit une réduction de 10€, cette paire peut donc représenter une solution accessible pour débuter avec des chaussures automatiques ou pour les cyclistes qui souhaitent s’équiper à moindre coût avec un modèle capable de les accompagner sur plusieurs terrains. Promotion valable jusqu’au 3 octobre 2026.

Van Rysel EDR Discover Profitez de chaussures de vélo de route confortables et stables dotées d'une semelle en nylon rigide. Elles sont compatibles avec les cales 3 points (route) et 2 points (VTT/gravel) SPD. 69,99 € 59,99 € Voir l'offre

Van Rysel EDR Air

Conçues pour les sorties par temps modéré ou chaud, Les Van Rysel EDR Air disposent d’une tige en mesh aérée ainsi que de deux larges ouvertures de ventilation dans la semelle afin de favoriser la circulation de l’air autour du pied.

Côté maintien, les EDR Air utilisent le Habu Fit System avec molette Li2, permettant un réglage précis et facile pendant votre sortie. La semelle en nylon renforcé avec 50 % de fibre de verre affiche un indice de rigidité de 9 sur 12, avec un compromis recherché entre transmission de l’effort et confort.

La paire pèse 290 grammes en pointure 43 et accepte les cales à trois vis compatibles notamment avec Look KEO, Shimano SPD-SL et Speedplay.

Les Van Rysel EDR Air sont proposées actuellement à 79,99 € au lieu de 109,99 € soit 30€ de réduction jusqu’au 2 octobre 2026, dans la limite des stock disponibles.

Van Rysel EDR Air Même par temps très chaud, grimpez sans échauffement, et profitez de l’aération en descente. La EDR Air est dotée d’une tige en Mesh aérée permettant l'entrée et sortie d'air dans la chaussure. 109,99 € 79,99 € Voir l'offre

Van Rysel RCR-R

Les Van Rysel RCR-R s’adressent aux cyclistes à la recherche d’un modèle orienté performance en misant notamment sur une semelle extérieure 100 % carbone, avec un indice de rigidité maximal de 12 sur 12, afin de favoriser la transmission de la puissance. La tige en mesh renforcé a été conçue pour limiter les points de pression, tandis que le système de serrage Habu Fit System avec double molette Li2 permet un réglage précis et un maintien homogène du pied.

La paire pèse 290 grammes en pointure 43 et est compatible avec les cales Look KEO, Delta, Shimano SPD-SL et Speedplay.

Les Van Rysel RCR-R sont proposée actuellement à 129,99€ au lieu de 169,99€, soit 40€ de réduction jusqu’au 2 octobre 2026, dans la limite des stocks disponibles.

Van Rysel RCR-R noires La RCR se distingue par un bon maintien grâce au serrage du habu® Fit System Li2, un chaussant confortable et une semelle 100% Carbone ventilée et très rigide. Développée avec et choisie par des PRO. 169,99 € 129,99 € Voir l'offre

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