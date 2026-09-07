Vainqueur de deux étapes et du classement général, Baptiste Vadic a décroché ses trois premières victoires professionnelles sur le Tour d’Istanbul.
Baptiste Vadic (Team TotalEnergies) a remporté, ce dimanche, le classement général du Tour d’Istanbul 2026. Le natif de Guéret a pris les commandes du classement dès le premier jour en remportant la 1ère étape. Vainqueur du CLM final devant son coéquipier Pierre Thierry, le coureur de 24 ans a décroché ses trois premières victoire chez les professionnels cette semaine en Turquie. Beau tir groupé de la TotalEnergies : Pierre Thierry termine 2ème du général tandis que Mathis Le Berre prend la 6ème place.
Le classement du Tour d’Istanbul 2026
- Baptiste Vadic
- Pierre Thierry
- Alexandre Balmer
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