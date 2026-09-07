Vainqueur de deux étapes et du classement général, Baptiste Vadic a décroché ses trois premières victoires professionnelles sur le Tour d’Istanbul.

Baptiste Vadic (Team TotalEnergies) a remporté, ce dimanche, le classement général du Tour d’Istanbul 2026. Le natif de Guéret a pris les commandes du classement dès le premier jour en remportant la 1ère étape. Vainqueur du CLM final devant son coéquipier Pierre Thierry, le coureur de 24 ans a décroché ses trois premières victoire chez les professionnels cette semaine en Turquie. Beau tir groupé de la TotalEnergies : Pierre Thierry termine 2ème du général tandis que Mathis Le Berre prend la 6ème place.

Le classement du Tour d’Istanbul 2026

Baptiste Vadic Pierre Thierry Alexandre Balmer





Data powered by FirstCycling.com