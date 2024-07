Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour d’Italie féminin. Dans l’ascension finale de Toano (12.5km à 4.9%), Mavi Garcia (Liv AlUla Jayco) fait craquer de nombreuses concurrentes. À 2 kilomètres de l’arrivée, l’Espagnole attaque, suivie de Niamh Fisher-Black. Dans les rampes finales les plus raides, la Néo-Zélandaise s’envole vers la victoire. À 23 ans, elle décroche sa cinquième victoire chez les professionnels devant sa coéquipière Lotte Kopecky et Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL). 4ᵉ de l’étape, Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) conserve le maillot rose, 13″ devant Kopecky et 25″ devant Labous.

Niamh Fisher-Black takes the biggest W of her career by clinching the third stage of Giro d’Italia Women! #GirodItaliaWomenhttps://t.co/PjHXdlB9zh pic.twitter.com/JCxempourX

— Eemeli (@LosBrolin) July 9, 2024