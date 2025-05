Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) a remporté, ce samedi, la 14ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Dans le final, plusieurs coureurs partent à la faute sur un secteur pavé humide, dont Giulio Ciccone (Lidl-Trek), qui a perdu tout espoir de bien figurer au général. De nombreux coureurs ont été ralentis, dont la majorité des favoris, hormis Simon Yates (Visma | Lease a Bike), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ou encore Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), présents dans le premier peloton.

À l’avant de la course, Kasper Asgreen se défait de ses deux derniers compagnons d’échappée et s’envole vers la victoire après avoir passé toute la journée à l’avant. Le Danois décroche sa première victoire sous les couleurs de la formation EF Education-EasyPost. Il devance Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) et Olav Kooij (Visma | Lease a Bike). Le groupe Roglic/Ayuso/Bernal perd 48″ sur le premier peloton. Isaac Del Toro conforte son maillot rose et compte désormais 1:20″ sur son nouveau dauphin, Simon Yates.

Le classement de la 14ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

Kasper Asgreen Kaden Groves Olav Kooij

