Carlos Verona (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 15ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Dans les derniers kilomètres du Monte Grappa, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) passe à l’offensive avec quelques favoris, mais ça finit par se regrouper dans la descente suite au travail des coéquipiers de Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui ne figurait pas dans ce premier groupe de favori, tout comme Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG).

Dans l’ascension de Dori, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) attaque à son tour, suivi par tous les favoris, hormis Primoz Roglic qui perd pied dans cette ascension et bascule à plus d’une minute au sommet. Impressionnant de facilité, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) saute sur tout ce qui bouge dans le groupe des favoris.

🇸🇮 @rogla can’t follow the pace of the South Americans, and the former winner of the #GirodItalia is 45″ behind the leaders! #GirodItalia pic.twitter.com/YkYLZzzfLo

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 25, 2025