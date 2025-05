Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce jeudi, la 6ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. À 70 kilomètres de l’arrivée, sur des routes rendues glissantes par la pluie, de nombreux coureurs vont au sol, dont Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui va abandonner. Après une discussion avec les coureurs, la direction a décidé de neutraliser l’étape avant de reprendre la route, mais de classer tous les coureurs dans le même temps, à condition de terminer l’étape.

💥 Massive crash in the peloton, with many riders involved, including @RichardCarapazM, Jai Hindley, @PaulMagnier1 and others.

The race is neutralized for the moment, we’ll provide updates as soon as we can. #GirodItalia pic.twitter.com/tZMaNvGIwO

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 15, 2025