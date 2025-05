Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 5ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. À 2,5 kilomètres de l’arrivée, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) accélère dans les pourcentages, mais ne fait pas de différence. Le maillot rose Mads Pedersen recule, mais parvient à basculer avec le premier groupe. Parfaitement emmené par Mathias Vacek, Pedersen s’impose et décroche sa troisième victoire sur ce Giro d’Italia. Il devance, à la photo finish, Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). Pedersen conforte son maillot rose et compte désormais 17″ d’avance sur Roglic.

Madsterclass: Pedersen completes the hat trick on stage 5 of the Giro d’Italia! 🔥🎩 Vacek did an AMAZING job for him today! #GirodItaliahttps://t.co/60TWoxTVqv pic.twitter.com/cb6st9hPgi

