Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 13ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Dans le final, Romain Bardet (Picnic PostNL) et Mathias Vacek (Lidl-Trek) prennent quelques longueurs d’avance sur le peloton mais se font reprendre dans la montée finale de Monte Berico (0,6 km à 7,8%). Mis en difficulté à 40 km de l’arrivée lors d’une ascension, Mads Pedersen décroche sa quatrième victoire sur ce Giro d’Italia et s’impose en puncheur juste devant Wout van Aert. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) prend la 3ème place et conforte son maillot rose de leader.

WHAT A SPRINT!!! Mads Pedersen makes it FOUR stage wins! 🔥🔥🔥 #GirodItalia pic.twitter.com/4ASIZ04rHX — Eemeli (@LosBrolin) May 23, 2025

Le classement de la 13ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

Mads Pedersen Wout van Aert Isaac Del Toro

