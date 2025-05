Le peloton arrive à Nova Gorica, en Slovénie, ce samedi. Voici la présentation de la 14ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Étape entièrement plate avec quelques montées en fin de parcours. Les coureurs traverseront la basse plaine vénitienne pour entrer dans la plaine frioulane après Cordovado et Tagliamento. Au km 140, on entre une première fois en Slovénie avec quelques courtes montées à Collio (Brda) pour rejoindre Gorizia et entrer sur le circuit final d’environ 14 km, à parcourir une fois après le passage sur la ligne d’arrivée (à Nova Gorica en Slovénie). L’étape emprunte des routes principalement rectilignes avec une chaussée de largeur variable, entrecoupées de localités où l’on trouve les obstacles habituels à la circulation.

Nos favoris : Olav Kooij, Kaden Groves, Mads Pedersen, Casper van Uden, Paul Magnier.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur Eurosport 1.