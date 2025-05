Pour lancer cette troisième semaine très montagneuse, les coureurs arrivent au sommet de San Valentino. Voici la présentation de la 16ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Étape de montagne qui, après les 50 premiers kilomètres, se compose uniquement de montées et de descentes sans aucun répit. Après un départ en plaine, une fois passé Arsiero, on entre dans la vallée de l’Astico où commence la première des montées de la journée : Carbonare. Suit une descente rapide vers Trente pour gravir jusqu’à Candriai la première moitié du Monte Bondone. Brève descente, puis nouvelle montée jusqu’à Vigo Cavedine. Encore une courte descente, puis on aborde le col de Santa Barbara depuis le versant d’Arco-Bolognano, avec ses 13 km à près de 9 % (avec des pointes à 14 %). Descente jusqu’à Mori, où commence la dernière montée de 18 km, à plus de 6% de moyenne.

Nos favoris : Isaac Del Toro, Richard Carapaz, Juan Ayuso, Egan Bernal, Simon Yates.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 40 sur Eurosport 1.