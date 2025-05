Explication finale sur les pentes du Colle delle Finestre ce samedi. Voici la présentation de la 20ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

La première partie de l’étape est plate jusqu’à l’entrée dans le Canavese, suivie d’une série de montées plus ou moins courtes et difficiles qui mènent aux Vallées de Lanzo où, après avoir dépassé Viù, commence la montée du Colle del Lys. On descend ensuite dans la vallée de la Dora Riparia pour rejoindre Susa, où commence l’ascension du Colle delle Finestre. Le Colle delle Finestre (Cima Coppi du Giro 2025) présente une pente pratiquement constante de 9,2 % du début à la fin (courte montée à Meana di Susa max 14 %). Le col est asphalté sur les 9 premiers kilomètres, puis en terre battue jusqu’au sommet. Au cours de la première partie de la montée, on rencontre 29 virages en moins de 4 km (jusqu’au sommet, il y en a 45). La descente est très difficile, étroite et exposée dans la première partie jusqu’à Pian dell’Alpe. Une fois de retour sur la SS 23, la montée reprend avec des pentes accessibles jusqu’à l’arrivée.

Nos favoris : Richard Carapaz, Isaac Del Toro, Derek Gee, Simon Yates.

Comment suivre l’étape ? Dès 10 h 55 sur Eurosport 1.