227 kilomètres de course entre Potenza et Naples au programme ce jeudi. Voici la présentation de la 6ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Il s’agit de l’étape la plus longue du Giro 2025. Départ de Potenza en direction d’Irpinia à travers les montagnes de la Lucanie avec la longue montée du Valico di Monte Carruozzo suivie d’un tronçon sur une route à circulation rapide. Les 45 derniers kilomètres sont entièrement urbains, avec une succession ininterrompue de localités. Le revêtement est bon, avec de longs tronçons de pavés en porphyre en état correct. Avant d’entrer dans Naples, il faut parcourir environ 20 km sur une voie rapide. L’arrivée se fait dans la ville de Naples sur des routes larges et asphaltées. Les 3 derniers kilomètres comportent quelques virages et une légère montée sur pavés, suivis de 2 km parfaitement plats jusqu’à la via Caracciolo. Ligne d’arrivée rectiligne de 900 m sur une chaussée goudronnée de 9 m de large.

Nos favoris : Olav Kooij, Mads Pedersen, Kaden Groves, Sam Bennett, Paul Magnier.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 50 sur Eurosport 1.