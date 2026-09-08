Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mardi, la 16ème étape de La Vuelta 2026. Parfaitement lancé par Wout van Aert, le Britannique s’est imposé au sprint dans les rues de La Rábida. Palos de la Frontera. À 21 ans, Brennan décroche sa quatrième victoire d’étape sur cette Vuelta 2026, le premier Grand Tour de sa carrière. Il devance Bryan Coquard (Cofidis) et Vito Braet (Lotto Intermarché). Aucun changement au classement général, Enric Mas (Movistar Team) conserve le maillot rouge avant une nouvelle arrivée au sprint attendue ce mercredi.

ET DE QUATRE POUR MATTHEW BRENNAN ! Le Britannique remporte la 16e étape de la Vuelta, la quatrième sur cette édition 😱

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— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 8, 2026