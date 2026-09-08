Un cinquième succès pour Matthew Brennan ce mercredi à Séville ? Voici la présentation de la 17ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « L’étape la plus plate de cette édition. Une échappée dès le départ devrait marquer une journée pendant laquelle les équipes de sprinteurs ne devraient pas rencontrer trop de difficultés pour contrôler la course et garantir un sprint dans les rues de Séville. »

Départ fictif : 13 h 00

Arrivée prévisionnelle : 17 h 19

Nos favoris : Matthew Brennan, Jordi Meeus, Bryan Coquard, Alberto Dainese.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.