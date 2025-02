Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour d’Algarve 2025. À 24 kilomètres de l’arrivée, Romain Bardet (Picnic PostNL) chute avant d’abandonner la course, alors qu’il était 4ᵉ du classement général. Dans les derniers mètres, Jordi Meeus fait parler sa pointe de vitesse et s’impose devant et Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Arnaud De Lie (Lotto). Alors qu’il a franchi la ligne en deuxième position, Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) a été déclassé pour un changement de ligne au cours du sprint. Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) conserve la tête du classement général.

Solid job from Jordi Meeus successfully sprinting over an actual finish line today and not some random bit of pavement in the Algarve#VoltaAoAlgarve pic.twitter.com/ZrFsYNtDAA

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) February 21, 2025