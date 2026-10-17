Milan Fretin (Cofidis) a remporté, ce samedi, la 5ème étape du Tour du Guangxi 2026. Déjà vainqueur de la 3ème étape, le Belge s’est de nouveau imposé au sprint. Il devance Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) et Erlend Blikra (Uno-X Mobility). Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a chuté dans le dernier kilomètres mais conserve la tête du classement général. À 25 ans, Fretin décroche sa dixième victoire chez les professionnels, la 18ème pour l’équipe Cofidis en 2026.
Milan Fretin (Cofidis) WINS stage 5 of @tourofguangxi in Yizhou, his 2nd victory this week! 👏🇧🇪 Unfortunately the race leader and big favourite to win, Paul Magnier has crashed before launching the sprint, I hope he and the riders involved are ok. #TourofGuangxi https://t.co/WBjlghpOhk
— Mihai Simion (@faustocoppi60) October 17, 2026
Le classement de la 5ème étape du Tour du Guangxi 2026
- Milan Fretin
- Matteo Moschetti
- Erlend Blikra
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