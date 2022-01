Test du Look 785 Huez 2021 le grimpeur agile et rapide

Publié le 10/01/2022 11:00

Le Look 785 Huez est une arme dédiée à la montagne et la performance testé ici dans sa version Pro Team, le montage le plus exclusif disponible au catalogue.

Le principal argument de Look sur ce 785 Huez est le poids avec l’ensemble cadre + fourche qui descend à 910g pour la taille S, alors avec le montage testé le vélo complet en taille M avec pédales Keo Blade Carbon dépasse tout juste les 7kg, une machine qui fait donc plaisir à emmener en grimpette et qui pourrait devenir une machine à tout faire si tant est que la rigidité soit suffisante sur le plat notamment monté avec les superbes Corima 32 MCC DX WS+ dont le rayonnage fait tourner les têtes.

Le Look 785 Huez RS sur le papier

Le 785 Huez est disponible en version kit cadre disque ou patin, assez rare pour être précisé à l’heure ou le disque s’est largement généralisé.

Pour les vélos montés on retrouve le cadre du 785 « classique » conçu à partir de 4 type de fibres de carbone, avec 4 montages, l’entrée de gamme en groupe Shimano 105 et roues RS 171 à 3 199€ jusqu’au montage en groupe Sram Rival AXS et roues Look R38D carbone à 5 699€

Du côté du 785 RS, conçu à partir de 5 type de fibres de carbone, il existe deux montages, une entrée à 7 399€ en groupe Ultregra 8100 DI2 et roues Look R38D carbone et notre montage essayé en groupe complet Sram RED AXS et roues Corima 32 MCC DX WS+.

En 2022 le 785 Huez RS présente un montage différent en passant de Sram à Shimano avec le groupe Shimano Dura Ace 9200 Di2 et des roues Corima 47mm MCC DX et ce changement est loin d’être anodin.

Vue d’ensemble du Look 785 Huez RS

Tout en conservant un aspect visuel classique à côté de la pléthore de vélos au profil aérodynamique que l'on trouve actuellement sur le marché du vélo de route. Look affirme avoir mis en pratique toute son expertise et savoir faire en termes de travail du carbone en utilisant ici 5 types de carbones différents pour concevoir une machine ultra légère. Son look un peu « old School » dans la production actuelle se justifie par la recherche absolue du gain de poids, le design est donc très épuré, racé, avec des sections et dimensions qui permettent d’atteindre le meilleur ratio poids / rigidité. Côté visuel, on regrette, même si c’est un grand mot, les trous de passage de gaines alors que notre modèle est équipé en Sram RED Axs et donc sans câbles de dérailleurs. La finition est quant à elle irréprochable et la peinture sans défaut.

Au niveau du cintre, pas d’intégration, on retrouve un ensemble cintre + potence Look LS1 en 110mm. Hormis les passages de durites internes sur le cadre, ici aussi la recherche sur le gain de poids laisse les durites en visuel.









Concernant le groupe, le pédalier RED est en 50-36 et la cassette 12 vitesses 10-33 de quoi largement voir venir dans les bosses même pour les moins costauds. Que reprocher au groupe Sram RED Axs ? Le passage des vitesses avec les manettes etap est précis, fluide et rapide. Pour ceux qui sont habitués à Shimano un temps d’adaptation sera nécessaire, mais la technologie Etap rend le passage de vitesse intuitif. Levier gauche, on monte les pignons, levier droit, on baisse et les deux en même temps activent le changement de plateau. Il est aussi possible de personnaliser le changement de vitesse et j’ai opté pour le mode permettant de conserver la même cadence lors des changements de plateau. Là où d’habitude on monte ou baisse d’une ou deux vitesses au changement de plateau pour conserver son rythme, ici le système adapte automatiquement le braquet au changement de plateau, déconcertant au début, mais fort pratique à l’usage.

Côté freinage la puissance et l'efficacité du freinage sont bien présents avec les freins à disque Sram Red. L'endurance est, elle aussi, au rendez-vous sur les longues descentes ou l'ensemble plaquettes / disques en 140mm ne chauffe pas excessivement. L’attaque des freins est un peu plus franche et moins progressive que ce que l'on peut retrouver avec les freins à disque Shimano. Associés à la légèreté et à la vivacité du vélo, il faut rester lucide lors des freinages appuyés pour ne pas se mettre en défaut et bien doser la pression sur le levier.

Coté roues, les Corima DX MCC WS+ sont composées de 12 rayons à l’avant et à l’arrière, reliées deux par deux afin de réduire la résistance au vent latéral et de n’avoir que 6 points d’ancrage sur le moyeu. Ce rayonnage particulier est associé à des cerclages en carbone de 32mm de haut. La répartition du poids est optimale grâce aux 6 points d’ancrage de rayons dans la jante. Cette conception permet une inertie très faible, appréciable lors des relances en côte ou lors des changements de rythme. Des roues clairement destinées aux ascensions.





Le look 785 Huez RS sur la route

Une fois lancé, sur du plat pour commencer, le vélo se montre vif et très maniable, comparativement au 795 Blade on ressent immédiatement la différence, le Huez est plus exigeant avec un comportement plus agressif. Il s'adapte moins au pilote là où le Blade est un jouet même pour un débutant.

Les roues sont assez réactives à l’accélération avec les Continental Gp5000 en 25mm (Gonflés à 7,5 bars pour 72kg de pilote) en revanche leur profil de 32mm ne permettra naturellement pas trop d’inertie à vitesse élevée. La rigidité latérale est bel et bien présente grâce aux rayons carbone, mais la rigidité verticale est moins accentuée et fait gagner en confort. Le confort est un autre point qui surprend dès les premiers tours de roue, malgré les pneus en 25mm le vélo se montre très confortable et absorbe très bien les aspérités de la route.

Dans les bosses, là où le dénivelé s’inverse, c’est là que le 785 Huez RS se dévoile. Le rendement est excellent dans les faibles pourcentages et dès que l’on passe en danseuse le cadre réagit parfaitement et se montre très dynamique dès lors que des changements de rythmes interviennent. Pour peu que l’on conserve une certaine intensité.

En descente le Huez ne se montre pas aussi sécurisant que le Blade, la douille de direction est rigide et confère un pilotage direct et précis à basse vitesse, mais attention donc à bien contrôler ses trajectoires et entrées en courbe quand la vitesse augmente, car la sensation se floute quelque peu. Le 785 Huez RS est de ce fait un vélo orienté performance, et c’est dans l’intensité qu’il se révèle. J’ai pu le constater sur une sortie balade avec une petite forme et là les sensations sont assez différentes, on sent que le vélo n’aide pas, la machine est exigeante.

En conclusion

Le 785 Huez RS est un véritable outil pour compétiteur qui a du jus, léger, réactif, il nécessite qu’on le sollicite pour en tirer pleinement parti. Pour les cyclos qui rechercheraient un vélo facile qui s’adapte ce ne sera pas pour vous. En revanche pour un cyclo qui vivrait dans un environnement vallonné et qui recherche la performance les Huez remplira la mission. La configuration 2022 monté avec les routes Corima DX des profils en 47mm offre selon moi plus de polyvalence que le modèle essayé et permettra au vélo de se montrer plus performant sur le plat et pour ceux dont la région offre des reliefs moins vallonnés.