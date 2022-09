Titici est une marque Italienne quelque peu confidentielle qui assemble ses cadres à la main en Italie. Au sud du lac de Garde à Asola précisément. Un artisanat de haute volée qui offre la possibilité de personnaliser la géométrie de votre cadre, mais aussi les couleurs et les graphismes, y compris ceux du guidon et de la tige de selle. Notons que Titici pratique un tarif identique entre une taille standard et personnalisée avec un délai de 10 semaines pour les deux solutions.

J’ai donc eu l’occasion de tester le Vento, le modèle polyvalent par excellence de la marque. Le Vento apparait comme un grimpeur déguisé en sprinteur. Une tige de selle classique en 27.2, des haubans fins positionnés assez bas, une position de pilotage qui donne le ton. Mais en même temps, une intégration aérodynamique parfaite des câbles, un cintre intégré en carbone et une boite de pédalier rigide qui apporte de la nervosité.

Montage élitiste sur le modèle d’essai

Esthétiquement, ce Vento se présente en « bi-ton » mi carbone / mi peinture du plus bel effet. La fibre apparente qui est un mélange de fibres de carbone multicouches (3K, 6K, T700, M30, Unidirectionnel) est soigneusement réalisée et la peinture présente de jolis reflets au soleil. Côté montage, le modèle essayé est équipé avec la transmission électronique Campagnolo Super Record et les roues Campagnolo Bora WTO 45mm. J’ai utilisé mes pédales Look Keo Blade Carbon pour ce test.



On note aussi que le tube supérieur porte la marque distinctive de Titici : la PAT (Plate Absorber Technology), qui permet d’obtenir une forme plate et ultra-mince (8 mm à la jonction avec le tube de selle : le tube supérieur le plus fin du monde) capable d’absorber jusqu’à 18% de vibrations en plus par rapport aux cadres standard (selon des tests effectués par l’Université de Parme) tout en maintenant une très grande rigidité en torsion. Sur la route, j’ai été surpris par le confort. Le vélo absorbe bien les vibrations et réagit bien sur les revêtements dégradés.

Le Titici Vento est polyvalent et se révèle dans le valloné

Sur la route, le Vento confirme ses qualités papier. Le vélo est facile à emmener. La position de pilotage est agréable, la position est confortable, mais assez agressive pour attaquer. Une position que l’on peut moduler en ajustant la hauteur de la potence. Sur le plat, la rigidité du boitier de pédalier confère au Vento une belle dynamique. Le vélo est nerveux et répond bien au pédalage. Probablement bien aidé par le montage, on ne peut plus haut de gamme, du modèle essayé qui est équipé en Campagnolo Super Record EPS et roues Campagnolo Bora WTO 45 qui offrent une bonne inertie. Sur le plat, le Vento est donc assez performant, mais n’égale pas un modèle dédié aéro.

Le terrain de jeu favori de ce Vento est clairement le valloné. C’est un vélo léger avec ses 6,8kg pour le modèle essayé. Le comportement en bosse est excellent et la prise au vent limitée des Bora WTO en 45mm en font un excellent compagnon en montagne ou sur des cyclosportives vallonnées. En descente, le Vento est sécurisant, la direction est stable et peut même rattraper quelques erreurs de pilotage. J’ai vraiment ressenti une facilité et une sérénité dans les descentes, même lors de freinages appuyés ou les freins à disque Campagnolo ont fait le travail sans sourciller.

Conclusion du test du Titici Vento

Le Vento est un produit d’exception. La production à la main et les possibilités de personnalisation avancées y participent. Pour ce cadre, il est aussi obligatoire d’avoir une transmission électronique. Le prix du ticket d’entrée est un cadre à 5 490€. Ces éléments en font clairement un produit élitiste que seule une petite partie d’entre nous pourrons s’offrir. Il n’en demeure pas moins un vélo à la finition magnifique, léger, dynamique, sécurisant et performant. Un vélo à l’aise sur les parcours vallonnés et montagneux qui ne sera pas à la traine sur le plat. Même s’il ne se montre pas au niveau d’un modèle purement aéro sur ce segment.

Concernant le tarif, le modèle essayé est affiché à 13 000€. Le même cadre monté en Ultegra DI2 + Fulcrum Rapid 40 sortira le montage à 10 900€. Avec ce Vento, vous aurez aussi l’assurance de ne pas croiser le même vélo sur les routes !

