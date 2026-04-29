Zwift rachète son concurrent ROUVY avec une ambition commune : continuer de développer le cyclisme grâce à des expériences différenciées.

Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne, a finalisé l’acquisition stratégique de l’un de ses concurrents ROUVY, l’application de cyclisme sur routes réelles. Cette acquisition vise à accélérer la croissance du cyclisme en intérieur grâce à une coopération stratégique entre les deux entreprises, tout en maintenant leurs opérations indépendantes.

Zwift confirme qu’à partir d’aujourd’hui, les home trainers intelligents Zwift Ready et les cadres intelligents Zwift Ride fonctionneront avec ROUVY. Une opportunité de débloquer de nouvelles expériences au sein de l’application ROUVY et de faciliter la prise en main pour les nouveaux utilisateurs. D’autres mises à jour sont prévues dans les mois à venir. Zwift et ROUVY continueront tous deux à fonctionner de manière indépendante, avec des feuilles de route et des offres d’abonnement différenciées.

Eric Min, cofondateur et PDG de Zwift :

« C’est un moment majeur pour Zwift et ROUVY. Nous avons énormément de respect pour ce que ROUVY a accompli, en développant un produit fantastique et en faisant croître sa communauté mondiale en démontrant qu’il existe un marché solide pour les expériences vidéo réelles. L’expérience différenciée de ROUVY est la preuve que nous pouvons être plus forts ensemble. Je suis impatient de voir comment cet accord accélérera notre mission de rendre plus de personnes plus actives, plus souvent. »

Petr Samek, PDG et fondateur de ROUVY :

« Je suis vraiment fier de ROUVY et de notre communauté. C’est une forte validation de ce que nous avons construit avec notre équipe et notre communauté, en connectant l’entraînement en intérieur et en extérieur grâce à des parcours réels. ROUVY continuera d’être le ROUVY que vous connaissez et aimez, avec la même équipe et la même volonté d’aider les cyclistes à atteindre leurs objectifs. Pour notre communauté, cela signifie que nous continuerons à développer l’expérience que vous connaissez, en soutenant votre entraînement toute l’année. Désormais, avec le soutien de Zwift et de son écosystème matériel, nous avons l’opportunité de créer encore plus d’expériences dans l’univers du cyclisme en intérieur ! »