Trois cols hors catégorie au programme ce jeudi dans les Alpes. Voici la présentation de la 18ᵉ étape du Tour de France 2025.

Christian Prudhomme : « Les chiffres sont intraitables, voilà l’étape la plus exigeante du Tour 2025, avec 5 500 mètres de dénivelé positif cumulé. Une bonne partie de ce total se trouve dans les montées au col du Glandon puis de la Madeleine, où l’on atteindra les 2 000 mètres pour la première fois de la journée. Surtout les hauteurs de Courchevel seront pour la première fois visitées pour atteindre le col de la Loze. Après avoir croisé l’altiport, il restera quatre kilomètres d’une piste cyclable tout aussi irrégulière et presque aussi mordante pour les mollets que sur le versant emprunté en 2020 et 2023. »

Départ fictif : 12 h 10

Arrivée prévisionnelle : 17 h 12

Nos favoris : Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Enric Mas, Thymen Arensman.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 00 sur Eurosport 1 et France TV.