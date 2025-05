Il y aura des airs des Strade Bianche ce dimanche sur le Tour d’Italie. Voici la présentation de la 9ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

L’étape des sterrati (chemins de terre), qui représentent un total d’environ 29 km. Après San Giovanni d’Asso, le parcours emprunte le secteur de Pieve a Salti (8,0 km), difficile, vallonné, très accidenté et avec de nombreux virages et montées et descentes. Après le deuxième passage à Buonconvento, les coureurs abordent le secteur de Serravalle (9,3 km), qui se termine juste avant le début du secteur suivant (San Martino in Grania, 9,4 km). Le parcours traverse Arbia pour arriver au court secteur de Monteaperti, long de seulement 600 m, mais avec des pentes à deux chiffres. On retrouve ensuite l’asphalte jusqu’à l’entrée du dernier chemin de terre à Colle Pinzuto (2,4 km avec des pentes pouvant atteindre 15 %). Une fois sorti, on se dirige vers Sienne pour les derniers kilomètres en ville.

Nos favoris : Mads Pedersen, Tom Pidcock, Mathias Vacek, Juan Ayuso, Primoz Roglic.

Comment suivre l’étape ? Dès sur Eurosport 1.