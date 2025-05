Chris Harper (Jayco-AlUla) a remporté, ce samedi, la 20ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, composée d’une trentaine de coureurs, Chris Harper accélère dès les premières pentes du Colle delle Finestre, seulement suivi par Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), qui finit par céder à 5 kilomètres du sommet sans la section gravier. Derrière, dans le groupe des favoris, les coéquipiers de Richard Carapaz imposent un très gros rythme et l’Équatorien passe à l’offensive dès le pied du col, lui aussi.

Le maillot rose Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) revient avec un petit temps de retard. Simon Yates (Visma | Lease a Bike) revient au train sur les deux hommes et finit par contrer. Le Britannique creuse l’écart sur le duo Carapaz – Del Toro. L’Équatorien harcèle le maillot rose, qui ne cède pas et s’accroche. Simon Yates creuse l’écart sur le groupe de chasse, désromais emmené par Derek Gee (Israel – Premier Tech) revenu de l’arrière. Simon Yates bascule au sommet du Finestre avec 1:40″ d’avance sur le duo Carapaz – Del Toro et prend le maillot rose virtuellement !

🇬🇧 YATES AIRLINES HAS TAKEN OFF! Both Carapaz and Del Toro can’t follow the Brit 🥵#Giroditalia pic.twitter.com/t2uSWa8Gyq — Giro d’Italia (@giroditalia) May 31, 2025

Dans la descente, Simon Yates reprend son coéquipier Wout van Aert et l’écart passe au-dessus des cinq minutes sur le groupe maillot rose, qui ne s’entend pas et laisse filer Simon Yates vers la victoire finale. L’Australien Chris Harper s’impose en solitaire à Sestrière devant Alessandro Verre. Simon Yates complète le podium de l’étape et s’empare du maillot rose à la veille de l’arrivée, lui qui avait perdu le Giro sur les pentes du Finestre en 2018. Le leader de la Visma compte 3:56″ d’avance sur Del Toro et 4:43″ sur Carapaz.

MORE THAN 2 MINUTES FOR 🇬🇧 SIMON YATES!!

WELCOME TO THE TOUR OF ITALY 🇮🇹#GirodItalia pic.twitter.com/KqjFsbskcu — Giro d’Italia (@giroditalia) May 31, 2025

Le classement de la 20ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

Chris Harper Alessandro Verre Simon Yates

Results powered by FirstCycling.com