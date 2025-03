Deuxième victoire en deux jours pour Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), vainqueur de la 3ᵉ étape du O Gran Camiño devant Carlos Canal et...

En raison du fort vent, le contre-la-montre inaugural du O Gran Camiño se disputera sur des vélos traditionnels et les temps ne seront pas...

3 jours de course et déjà 4 victoires pour Jonas Vingegaard en 2023 ! Le Danois a remporté la dernière étape et le général...