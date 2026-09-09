Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, la 17ème étape de La Vuelta 2026. Dernier rescapé de l’échappée, le natif d’Aix-en-Provence Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) a été repris à moins de trois kilomètres de l’arrivée. Dans le final, les coureurs de la formation Uno-X Mobility sont en surnombre et lancent parfaitement Magnus Cort, mais Matthew Brennan surgit et s’impose pour la cinquième fois sur cette Vuelta 2026. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Magnus Cort. Enric Mas (Movistar Team) conserve le maillot rouge avant le CLM individuel ce jeudi, qui s’annonce décisif.

Le classement de la 17ème étape de La Vuelta 2026

  1. Matthew Brennan
  2. Jordi Meeus
  3. Magnus Cort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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Crédit : La Vuelta