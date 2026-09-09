Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, la 17ème étape de La Vuelta 2026. Dernier rescapé de l’échappée, le natif d’Aix-en-Provence Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) a été repris à moins de trois kilomètres de l’arrivée. Dans le final, les coureurs de la formation Uno-X Mobility sont en surnombre et lancent parfaitement Magnus Cort, mais Matthew Brennan surgit et s’impose pour la cinquième fois sur cette Vuelta 2026. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Magnus Cort. Enric Mas (Movistar Team) conserve le maillot rouge avant le CLM individuel ce jeudi, qui s’annonce décisif.

LA MANITA POUR MATTHEW BRENNAN ! Le Britannique remporte la 17e étape de la Vuelta, la cinquième pour le coureur de la Visma Lease a Bike 😱 pic.twitter.com/6q972mOWwu — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 9, 2026