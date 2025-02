Milan Fretin (Cofidis) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour d’Algarve 2025. Même si les Visma | Lease a Bike ont roulé dans le final, tous les principaux sprinters étaient présents pour se disputer la victoire à Faro. Au terme d’un sprint en faux plat montant, Milan Fretin s’impose et décroche sa deuxième victoire en une semaine, après son succès sur la Clasica de Almeria. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) conserve la tête du classement général avant le CLM final en bosse ce dimanche.

Milan Fretin takes his 2nd win of the season by clinching the fourth stage of Volta ao Algarve. Impressive #VoltaAoAlgarvehttps://t.co/3OIUlHuwaY pic.twitter.com/1ZxMWb98dV

