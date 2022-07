L’Union cycliste internationale a révélé le système de qualification mis en place pour les épreuves de cyclisme, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet au 11 août). Contrairement aux années précédentes, une parité totale entre hommes – femmes sera respectée. Une première dans l’histoire des épreuves cyclistes aux JO !

Photo de Michael Steele/Getty Images

La parité mise à l’honneur par l’UCI

Epreuves sur route

L’UCI l’a annoncé, la parité sera totale pour les épreuves de cyclisme lors des prochains Jeux Olympiques. L’organisme avait cette réelle volonté et elle prendra vie dès Paris 2024. Pour les épreuves de cyclisme sur route, il y aura 90 hommes et 90 femmes qualifiés pour y participer, pour un total de 180 sportifs. En comparaison, en 2021 à Tokyo, il y avait 130 coureurs contre 67 coureuses. Une petite révolution qui ne peut qu’être bénéfique pour le cyclisme féminin. D’autant que les JO sont une véritable vitrine aux yeux du monde. Conséquence de cela, les sélections masculines voient leur nombre maximum de coureurs être réduit d’une unité pour la course sur route. Les fédérations n’auront plus droit qu’à 4 participants au lieu de 5.

Pour chacune des deux catégories, 80 places de qualification seront attribuées. Elles prendront en compte les résultats des épreuves UCI Elite et Moins de 23 ans figurant au calendrier international UCI, au cours des 52 semaines précédant la fin de la saison de cyclisme sur route en 2023. Les huit places restantes seront attribuées entre les Comités Nationaux Olympiques non qualifiés les mieux classés aux Championnats du Monde Route UCI 2023 et Championnats Continentaux 2023 (exception faite de l’Europe et de l’Océanie).

Pour ce qui est de l’épreuve du contre-la-montre, l’équité est là encore parfaite. 35 places pour les hommes et 35 pour les femmes. Le maximum sera de deux athlètes par pays et catégories. Les places de qualification par nations seront attribuées selon le classement mondial route UCI, à la fin de l’année 2023.

Epreuves sur piste, VTT et BMX

Les épreuves de VTT, BMX, et sur piste, respecteront elles aussi la parité. En VTT, il y aura un total de 72 participants dont 36 hommes et le même nombre de femmes. Pour les deux catégories, une place sera réservée à un athlète français (pays hôte) et une place d’universalité sera distribuée. Cette dernière équivaut à un quota favorisant le développement du sport et offrant des chances égales à des pays émergents. Le nombre de qualifiés sera de 48 pour le BMX. 24 places chez les hommes et 24 chez les femmes, dont deux par catégorie réservées au pays hôte et au quota d’universalité.

Les 12 épreuves sur piste se voient créditer de 190 places de qualification, avec un maximum de 14 par nations. La parité est respectée avec 95 places par catégorie. Le classement Olympique UCI sur piste 2022 – 2024 permettra de statuer sur la distribution des places. Quelles sont les épreuves prises en compte pour établir le classement olympique UCI ? Les deux derniers Championnats continentaux, le Championnat du Monde 2023, et les deux meilleurs résultats en Coupe des Nations pour les saisons 2023 et 2024.

Jeux Paralympiques

Qu’en est-il du système de qualification pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 (28 août au 8 septembre) ? 220 places seront attribuées au total, 140 chez les hommes et 80 chez les femmes. Les juges de paix seront le classement des paracyclistes par Nations UCI 2022 (47 places pour les hommes et 28 places pour les femmes) et le classement Paralympique UCI 2024 (88 places pour les hommes et 47 pour les femmes). Seront considérées les compétitions UCI sur route et sur piste entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024. Cela inclue les Championnats du Monde Route Paracyclisme UCI 2023, les Championnats du Monde Piste Paracyclisme UCI 2023 et 2024, et les Coupe du Monde Route Paracyclisme UCI 2023 et 2024. Pour arriver au bon total, 5 athlètes masculins et 5 athlètes féminines éligibles recevront une invitation spéciale.