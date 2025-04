Caleb Ewan (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour du Pays-Basque 2025. Après avoir repris les derniers coureurs échappés à 2 kilomètres de l’arrivée, l’Australien s’est imposé au sprint devant Luca Van Boven (Intermarhcé-Wanty) et Bastien Tronchon (Décathlon AG2R La Mondiale). Caleb Ewan décroche sa deuxième victoire de la saison et sa première en World Tour depuis plus de trois ans. Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) conserve la tête du classement général.

#Replay 🎥 / #Itzulia2025 🌶️

🇦🇺 Caleb Ewan (IGD) s’impose au sprint et devance sur la ligne 🇧🇪 Luca van Boven (IWA) et 🇫🇷 Bastien Tronchon (DAT). pic.twitter.com/kq59hgWnbp — Renaud Breban (@RenaudB31) April 8, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour du Pays-Basque 2025

Caleb Ewan Luca Van Boven Bastien Tronchon

