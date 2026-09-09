Un CLM individuel qui pourrait rebattre les cartes au classement général. Voici la présentation de la 18ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « Deuxième contre-la-montre de la course. Les cyclistes partiront de la côte de Cadix sur un parcours où le vent pourrait jouer un rôle important. Une journée qui devrait marquer des différences entre les favoris. »

Premier départ : 14 h 06

Dernière arrivée : 17 h 30

Nos favoris : Stefan Küng, Ethan Hayter, Bruno Armirail, Wout van Aert.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.