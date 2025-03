Andrea Vendrame (Décathlon AG2R La Mondiale) remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025. Dans la roulante ascension du Valico di Colfiorito (18.4km à 3%), les favoris du classement général s’illustrent et tentent de s’isoler, mais personne ne parvient à faire la différence. À 3,5 kilomètres de l’arrivée, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) passe à l’offensive sur une partie descendante. Derrière, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) craque et ramène le peloton sous la flamme rouge. C’est finalement Andrea Vendrame qui s’impose au sprint après une longue étape sous la pluie. Il devance Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) et Romain Grégoire (Groupama-FDJ). Filippo Ganna conserve la tête du classement général.

It’s Andrea Vendrame who wins the 3rd stage of Tirreno-Adriatico! Exciting final km’s after PippoGanna’s big attack. #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/BOR9msy1b1 — Eemeli (@LosBrolin) March 12, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025

Andrea Vendrame Tom Pidcock Romain Grégoire

