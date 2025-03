Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape du Tour de Catalogne 2025. Déjà vainqueur de la première étape lundi, le Britannique a levé les bras pour la deuxième fois de la semaine au sprint. Il devance Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) et Pavel Bittner (Team Picnic PostNL). Dans le final, Lennert van Eetvelt (Lotto Cycling Team) a perdu du temps dans les bordures. Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) récupère le maillot de leader, 01″ devant Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) après avoir pris une bonification au sprint intermédiaire.

📹Reviu l’últim km de la 2a victòria de @mattybrennan__ a la #VoltaCatalunya104 a @ajamposta!

💥Disfruta del último kilómetro de la etapa de la 5ª etapa de la Volta a Catalunya en @terresebretur .

🙌Relive the last km of today’s stage, won by Matthew Brennan (@vismaleaseabike). pic.twitter.com/EXslCw9oN7

— Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 28, 2025