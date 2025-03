Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Catalogne 2025. Dans la dernière descente, sous la pluie, les Alpecin-Deceuninck font la cassure pour Tibor Del Grosso, qui s’en va seul à 2 kilomètres de l’arrivée. Derrière, Matthew Brennan réagit, avec Kaden Gorves (Alpecin-Deceuninck) dans la roue. Dans la bosse finale, Del Grosso coince et c’est finalement Brennan qui s’impose avec la manière. Il devance les Alpecin-Deceuninck Kaden Groves et Tibor Del Grosso, repris dans les tout derniers mètres. Vainqueur du Grand Prix de Denain il y a quelques jours, Brennan signe une deuxième victoire consécutive, à 19 ans seulement.

OMG, what a finish!!! Make it 4 in a row for Matthew Brennan! 🏆🏆🏆🏆 The young Brit is in ridiculous form! 🔥 #VoltaCatalunyahttps://t.co/ECQLl0Usfo pic.twitter.com/IjwZGJpknB

