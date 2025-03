Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour de Catalogne 2025. Au terme des 180,5 km de course relativement calmes entre Banyoles et Figueres, le Britannique s’est imposé au sprint devant Mathhew Brennan (Visma | Lease a Bike) et Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Axel Laurance (Ineos Grenadiers) prend la 4ᵉ place. Brennan conforte sa place de leader du classement général.

🥇Ethan Vernon se lleva la victoria, qué final tan ajustado. ¡Sprint apretadísimo en el final de la segunda etapa! pic.twitter.com/iVj7OEh8dA — Teledeporte (@teledeporte) March 25, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Catalogne 2025

Ethan Vernon Matthew Brennan Kaden Groves

