Jarno Widar (Lotto-Intermarché) a remporté, ce dimanche, la 6ème étape du Tour du Guangxi 2026. Au terme de ce dernier jour de course, le Belge s’est imposé au sommet de Nongla (3,2 km à 7,3%). Il devance Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) et Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike). À 20 ans, Jarno Widar remporte également le classement général de ce Tour du Guangxi 2026, ses deux premières victoires en World Tour. Le top 3 de cette dernière étape est également le podium du classement général, dans le même ordre.
Jarno WINNER 🏆 What an impressive uphill finish by Jarno Widar to win Tour of Guangxi 🇨🇳 https://t.co/TKrdgOGP3A
— Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) October 18, 2026
Le classement de la 6ème étape du Tour du Guangxi 2026
- Jarno Widar
- Tom Pidcock
- Louis Barré
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