Jarno Widar (Lotto-Intermarché) a remporté, ce dimanche, la 6ème étape du Tour du Guangxi 2026. Au terme de ce dernier jour de course, le Belge s’est imposé au sommet de Nongla (3,2 km à 7,3%). Il devance Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) et Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike). À 20 ans, Jarno Widar remporte également le classement général de ce Tour du Guangxi 2026, ses deux premières victoires en World Tour. Le top 3 de cette dernière étape est également le podium du classement général, dans le même ordre.

Le classement de la 6ème étape du Tour du Guangxi 2026

  1. Jarno Widar
  2. Tom Pidcock
  3. Louis Barré

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Crédit : Lotto-Intermarché