Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 1ʳᵉ étape de l’UAE Tour. La sixième édition de l’épreuve s’élançait ce lundi avec une première explication attendue entre les sprinters. Avec la présence de nombreux sprinters de classe mondiale mondiaux, les derniers kilomètres sont très nerveux en tête du peloton. Fernando Gaviria (Movistar Team) lance son sprint de trop loin et et se fait déborder dans les 50 derniers mètres par Tim Merlier, qui s’impose pour la troisième fois cette année. Le Belge devance Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) et Jakub Mareczko (Team Corratec – Vini Fantini). Le final a été marqué par une grosse chute à 200 mètres de l’arrivée, impliquant plusieurs coureurs dont Elia Viviani (Ineos Grenadiers) notamment.

🇧🇪 𝗠𝗘𝗥𝗟𝗜𝗘𝗥, 𝗘𝗟 𝗠𝗔́𝗦 𝗥𝗔́𝗣𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗢́𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟. 💥 Hubo dos caídas masivas, Gaviria quiso saltar antes aprovechando el desconcierto… Así acabó la 1ª etapa del UAE Tour que viste en @eurosport_es #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/m7P5tc4LjS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 19, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape de l’UAE Tour