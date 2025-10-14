Le récit, côté course

Attaque initiale à ~130 km de l’arrivée : sélection par l’allure, trajectoires propres, dérives maîtrisées en sortie de courbe.

Phase en groupe réduit : relais réguliers, économie d’efforts, gestion fine des pressions et des appuis sur gravier fin.

Offensive décisive : accélération sur une bosse roulante, bascule seul et maintien d’un tempo au seuil jusqu’à la ligne.

Découvrez le G4‑X

Le Colnago G4‑X est un gravel résolument “race”. Géométrie dynamique, dégagement de pneus jusqu’à 45 mm, rigidité torsionnelle élevée et composants orientés vitesse. Objectif : convertir chaque watt en vitesse stabilisée sur surfaces rapides et mixtes.

ADN technique

Avant précis, bases courtes : vélo vif, changements de rythme sans flou directionnel.

Compatibilité tubeless grande section : filtrage des vibrations et empreinte au sol optimisée.

Cockpit intégré : gain aérodynamique et stabilité du poste de pilotage à haute vitesse.

Configuration gagnante du Colnago G4‑X de Vermeersch

Cadre: Colnago G4‑X, taille 570 (gabarit 1,93 m)

Couleur : PIGR (vert)

Poste de pilotage : ENVE Aero IN‑Route, 370 mm, potence 125 mm

Roues : ENVE SES 4.5 (profil aero, largeur interne généreuse)

Selle : Fizik Argo Adaptive (structure 3D)

Pneus : Continental Terra Speed 40 mm, tubeless

Transmission : Shimano Dura‑Ace, pédalier 54/40, cassette 11–34

Pourquoi ce montage fait la différence

Aéro d’abord : cintre étroit + potence longue = faible surface frontale, stabilité en appui, contrôle précis dans les enfilades rapides.

Roulement optimisé : pneus 40 mm à faible cramponnage central, hystérésis réduite sur dur, grip latéral suffisant sur gravier compact.

Plage de braquets course : 54×11 pour les sections très rapides, 40×34 pour franchir les bosses sans surrégime.

Géométrie “route” pour gravel rapide : vivacité, maintien de la ligne, relances nerveuses.

Les chiffres qui comptent

Attaque avec le groupe de tête : ~130 km du but

Solo fina l: env. 20 km à tempo élevé

Terrain : alternance route / piste rapide, bosses courtes et nerveuses

Sur un tracé au coefficient “vitesse” maximal, l’équation cadre G4‑X + roues SES 4.5 + Terra Speed 40 + transmission longue forme un système d’une redoutable efficience. Ajoutez une exécution tactique parfaite et un positionnement aéro constant: l’arc‑en‑ciel ne pouvait guère lui échapper.