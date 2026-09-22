Émilien Jacquelin décide de se concentrer sur le cyclisme et de zapper la saison 2026/2027 de biathlon.

Dans une vidéo postée sur le réseaux sociaux, Émilien Jacquelin a annoncé, ce mardi, faire l’impasse sur la saison 2026/2027 de biathlon afin de se concentrer sur le cyclisme. À 31 ans, le Grenoblois veut voir jusqu’où il peut aller après avoir fait ses premiers pas chez les professionnels cet été, au sein de la formation Décathlon CMA CGM. Jacquelin ne tire pas un trait définitif sur sa carrière de biathlète, lui qui a en ligne de mire les JO de 2030 à domicile. Après une préparation hivernale axée uniquement sur le vélo, Jacquelin sera donc présent la saison prochaine dans les pelotons, reste à savoir avec quelle équipe, lui qui n’a pas encore dévoilé sa future formation.

Émilien Jacquelin :

« Depuis début mai je m’étais mis cet objectif de découvrir les rangs du monde professionnel dans le cyclisme. C’est une chose que j’ai réalisé grâce à Décathlon CMA CGM depuis début août. J’ai pris la décision de continuer dans le vélo ces prochains mois et de ne pas faire l’hiver avec l’équipe en biathlon. L’histoire avec le biathlon n’est pas terminée. L’objectif reste les JO de 2030. J’ai vraiment envie de pousser les curceurs au maximum dans le cyclisme, voir jusqu’où et quand je peux continuer dans ce milieu là. »