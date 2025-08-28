L’accident s’est produit le mercredi 27 août 2025 lors d’une sortie individuelle sur les routes du Var, à proximité de Saint‑Raphaël. Froome roulait seul, près de sa résidence monégasque, lorsqu’une voiture l’a percuté.

Le Britannique est resté conscient après le choc et a pu communiquer avec sa famille. Les secours sont rapidement intervenus et il a été héliporté vers l’hôpital de Toulon.

État de santé et suite médicale Les premières informations font état de « blessures sérieuses ». La nature exacte des lésions et le pronostic n’ont pas été rendus publics à ce stade. Son équipe indique qu’il est d’ores et déjà indisponible pour la fin de saison 2025, estimant qu’une reprise de la compétition est impossible dans les prochains mois.

Contexte sportif et carrière Quadruple vainqueur du Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), lauréat de la Vuelta 2017 et du Giro 2018, Chris Froome, en fin de contrat chez Israel–Premier Tech, n’a plus remporté de course majeure depuis 2018. Sa lourde chute au Critérium du Dauphiné 2019 avait déjà profondément marqué la suite de sa carrière. En parallèle, le Britannique avait annoncé son intention de lancer une académie de cyclisme sur le continent africain une fois sa carrière terminée.