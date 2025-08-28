État de santé et suite médicale
Les premières informations font état de « blessures sérieuses ». La nature exacte des lésions et le pronostic n’ont pas été rendus publics à ce stade.
Son équipe indique qu’il est d’ores et déjà indisponible pour la fin de saison 2025, estimant qu’une reprise de la compétition est impossible dans les prochains mois.
Contexte sportif et carrière
Quadruple vainqueur du Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), lauréat de la Vuelta 2017 et du Giro 2018, Chris Froome, en fin de contrat chez Israel–Premier Tech, n’a plus remporté de course majeure depuis 2018. Sa lourde chute au Critérium du Dauphiné 2019 avait déjà profondément marqué la suite de sa carrière.
En parallèle, le Britannique avait annoncé son intention de lancer une académie de cyclisme sur le continent africain une fois sa carrière terminée.
Réactions et perspectives
Les autorités locales ont ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances de l’accident. L’avenir sportif de Chris Froome semble désormais compromis, nourrissant les spéculations sur une retraite prochaine et sur la poursuite de ses projets personnels hors compétition.
La situation reste évolutive; de nouvelles informations sont attendues dans les prochains jours sur l’état de santé du champion britannique et les suites de son hospitalisation.