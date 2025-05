Luke Plapp (Jayco-AlUla) a remporté, ce samedi, la 8ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. La bonne échappée a mis de nombreux kilomètres à se former, mais un groupe de 20 coureurs parvient à s’extirper finalement. La Red Bull Bora-Hansgrohe de Primoz Roglic laisse filer les fuyards pour céder le maillot rose de leader. À l’avant, on retrouve Romain Bardet (Picnic PostNL) ou encore Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) mais c’est Luke Plapp qui se montre le plus fort et s’impose, au terme d’un numéro de 46 kilomètres en solitaire. Il devance Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) et Diego Ulissi (XDS Astana Team), qui s’empare du maillot rose.

🚴🇮🇹 | Vandaag in Castelraimondo wint niet de gelukkigste, ook geen tactisch genie maar gewoon de beste renner. Zijn naam is Luke Plapp! 🙌🇦🇺 #giroditalia 📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/8gG0W8ifG2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2025

Le classement de la 8ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

Luke Plapp Wilco Kelderman Diego Ulissi

