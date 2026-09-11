Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce vendredi, la 19ème étape de La Vuelta 2026. Après une longue bataille, un groupe de seize coureurs parvient à se former à l’avant de la course. Derrière, personne le prend la responsabilité de la poursuite et c’est une nouvelle fois l’échappée qui va se disputer la victoire d’étape. À deux kilomètres du sommet, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) attaque et prend quelques longueurs d’avance mais Eddie Dunbar revient dans les 500 derniers mètres et crucifie le Colombien.

DUNBAR CRUCIFIE BUITRAGO ! Eddie Dunbar dépose le Colombien dans les 350 derniers mètres pour offrir à Pinarello Q36.5 un premier succès sur un Grand Tour 😱 Le Tour d’Espagne est à suivre en exclusivité sur HBO Max pic.twitter.com/iYk0kCQba7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 11, 2026

Dunbar s’impose au sommet de Peñas Blancas. Il devance Buitrago et son coéquipier Thomas Gloag. Dans le groupe des favoris, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) a attaqué dans le final, sans parvenir à faire de diffèrence. Enric Mas (Movistar Team) conserve le maillot rouge, 1:37″ devant Roglic, avant les deux dernières étapes de cette Viuelta 2026.

Le classement de la 19ème étape de La Vuelta 2026