Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce vendredi, la 19ème étape de La Vuelta 2026. Après une longue bataille, un groupe de seize coureurs parvient à se former à l’avant de la course. Derrière, personne le prend la responsabilité de la poursuite et c’est une nouvelle fois l’échappée qui va se disputer la victoire d’étape. À deux kilomètres du sommet, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) attaque et prend quelques longueurs d’avance mais Eddie Dunbar revient dans les 500 derniers mètres et crucifie le Colombien.

Dunbar s’impose au sommet de Peñas Blancas. Il devance Buitrago et son coéquipier Thomas Gloag. Dans le groupe des favoris, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) a attaqué dans le final, sans parvenir à faire de diffèrence. Enric Mas (Movistar Team) conserve le maillot rouge, 1:37″ devant Roglic, avant les deux dernières étapes de cette Viuelta 2026.

Le classement de la 19ème étape de La Vuelta 2026

  1. Eddie Dunbar
  2. Santiago Buitrago
  3. Thomas Gloag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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Crédit : Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team